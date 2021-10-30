أثار اللاعب عبدالفتاح عسيري، لاعب نادي النصر، الجدل وذلك بعد حديثه عن وجود أفضلية لدى المدربين في الأندية السعودية بالاعتماد على اللاعب الأجنبي أكثر من السعودي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية.

عبدالفتاح عسيري – لاعب فريق #النصر :

أنا كنت جاهز لإكمال المباراة، لكن مشكلة أنديتنا أن اللاعب الأجنبي يُمنح الفرصة كامله حتى لو كان سيء عكس اللاعب السعودي.#الفيحاء_النصر#قنوات_SSC pic.twitter.com/hXsdXSNk3l

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 30, 2021

عبدالفتاح عسيري يكشف الكواليس:

وتحدث عسيري لـ قناة SSC بعد مباراة الفيحاء اليوم قائلًا: “اللاعب السعودي مظلوم، في كل الأندية السعودية، تجد المدربين يعتمدون على اللاعب الأجنبي ويبقى في الملعب حتى وإن كان مستواه سيئًا فنيًّا، ولكن اللاعب السعودي يغادر أرض الملعب حتى وإن كان في أفضل حالاته”.

وأضاف عبدالفتاح عسيري: “لا أتكلم عن مباراة اليوم ضد الفيحاء، ولكنني أتحدث بشكل عام في لقاء الفيحاء لم أكن جيدًا، لكن اللاعب السعودي يُعاني”.

مدرب النصر اعتمد على تاليسكا وأبو بكر:

وكان المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب النصر، اعتمد على الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا، ولم يشارك المغربي حمدالله في لقاء الفيحاء بسبب الإصابة.

وسقط الفريق الكروي الأول بنادي النصر بفخ التعادل ضد الفيحاء، بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي أصفر العاصمة، أسفر عن إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سامي النجعي في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الفيحاء ضغطه على أمل إحراز هدف التعادل، حتى نجح اللاعب مالك سعد في إحراز هدف التعادل للفيحاء بالدقيقة الـ85.

ولم يحدث أي جديد بالمباراة، لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أصبح رصيد أصفر العاصمة بعد التعادل 13 نقطة في المركز السابع وحُرم من التقدم للمركز الخامس في حال كان فاز على الفيحاء.