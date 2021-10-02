كشف أحد أعضاء شرف نادي النصر، الحقيقة وراء رغبة البرازيلي تاليسكا، بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النصر، بعد تداول أنباء حول رغبته بالعودة للدوري البرازيلي.

إشاعة رحيل تاليسكا غير صحيحة:

وقال طلال الرشيد عضو شرف النادي عبر حسابه في “تويتر” : “الإشاعة المتداولة عن تاليسكا بأنه يرغب في الرحيل ولا يريد البقاء، والله العلي العظيم إنها لكذب وليس لها أي أساس”.

وأضاف عضو شرف النصر: “للعلم في الفترة المقبلة، سوف تكثر مثل هذه الإشاعات، لا يهمكم”.

وكان اسم اللاعب البرازيلي ارتبط بالانتقال لنادي كورينثيانز البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

اللاعب البرازيلي يتألق مع النصر دوريًّا:

يذكر أن اللاعب البرازيلي المنضم إلى النصر في صيف العام الحالي قادمًا من نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، أحرز 5 أهداف للعالمي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.