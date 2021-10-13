تعطل تطبيق سناب شات، بسبب عطل فني ضرب التطبيق خلال الساعات الماضية ما سبب مشكلة لدى العديد من المستخدمين حول العالم في تسجيل الدخول.

سبب عطل تطبيق سناب شات

ولم توضح الشركة سبب تعطل السناب إلا أنها أكدت أنها تسعى جاهدة على حل المشاكل الفنية بأسرع وقت.

يذكر أن السناب ‏هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وبوبي ميرفي.

عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين.

ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة تعرف على أنها “لقطات” أو “سنابات”.