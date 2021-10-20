أوضح عبدالله عطيف، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال والمنتخب السعودي، أنه سيعود للملاعب خلال 21 يومًا، وذلك بعد الإصابة التي كانت تعرض لها في مباراة السعودية وفيتنام في تصفيات كأس العالم 2022.

عطيف يعود بعد 3 أسابيع:

وتحدث لاعب الهلال لبرنامج ملعب SBC قائلًا: “أحتاج لفترة من 14 إلى 21 يومًا للمشاركة في التدريبات الجماعية”.

مدرب الأخضر يطمئن عليه:

وأضاف لاعب الهلال: “المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر يتواصل معي دائمًا لمعرفة أين وصلت في البرنامج العلاجي، وإن شاء الله كما ذكرت أعود خلال 21 يومًا من الآن”.

وكان عطيف أُصيب في الشوط الأول من مباراة السعودية وفيتنام في الثاني من سبتمبر الماضي بتصفيات المونديال.

حيث أكدت أشعة الرنين المغناطيسي وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة لدى عطيف وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.