أوضح عبدالله عطيف، لاعب نادي الهلال، أن سالم الدوسري يستحق نيل جائزة أفضل لاعب آسيا بسبب ما يقدمه من مستويات جيدة مع الزعيم في الفترة الأخيرة.

وتحدث عطيف لـ برنامج “ملعب SBC” قائلًا: “الحق يُقال سالم أو سلمان الفرج أيًّا منهم أحق بجائزة أفضل لاعب بآسيا، وإذا مُنحت للاعب آخر، فهذا سيكون ظلم وإجحاف”.

وأضاف عطيف: “سالم وضع أمامه هدف ويعمل عليه والتطور الذي حدث في مستواه نتيجة اجتهاده، وكمال يُقال لكل مجتهد نصيب”.

سالم الدوسري يحقق أرقامًا قياسية:

وحقق الدوسري، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، مجموعة من الأرقام القياسية، وذلك بعد أن قاد الزعيم للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على النصر مساء أول أمس الثلاثاء في دور نصف النهائي.

سالم الدوسري يساهم بـ 17 هدفًا:

ونجح الدوسري صاحب الـ30 عامًا خلال آخر 4 نسخ من بطولة دوري أبطال آسيا في المساهمة في 17 هدفًا لفريق الهلال حيث صنع 10 أهداف وسجل 7 أهداف.

وكان الدوسري تألق وسجل هدف الفوز الثاني للأزرق في شباك فريق النصر في مباراة انتهت بفوز الهلال بثنائية لهدف وعبوره إلى نهائي دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي.

وتحدث الدوسري بعد المباراة قائلًا: “آلام إصابة التمزق والقطع في أحد أربطة المفصل كانت لا تزال موجودة، لكنني تحاملت على نفسي من أجل الكيان”.