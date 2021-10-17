عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة اجتماعاً مع منظومة الاتصالات الحكومية حيث تم بحث سبل التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في ضوء الرؤية 2030.

حضر الاجتماع كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه إلى جانب المهندس آنف أبانمي رئيس البريد السعودي، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية واستعرض الاجتماع دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى التعريف بالمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق لتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة، عبر حلول ابتكارية.