تمكن فريق طبي بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف من إنهاء معاناة طفلة بعمر ٥ سنوات، أصيبت بشلل مفاجئ وعدم قدرة على المشي مع ضعف بالعضلات وهبوط بجفن العين اليسرى.

مرض عصبي نادر:

وأوضحت الصحة بالجوف أنه بعد إجراء الكشف الإكلينيكي والفحوصات المخبرية والأشعة فور تنويم الطفلة بالعناية المركزة للأطفال، تم تشخيص إصابتها بمرض عصبي نادر ( متلازمة ميلر فيشر).

تحسن الحالة:

وتحسنت الحالة السريرية للمريضة تدريجياً واستعادت قدرتها على المشي بعد تلقيها العلاج المناسب وغادرت المستشفى بصحة جيدة، حيث تمت متابعتها بالعيادة الخارجية للأطفال إلى أن استرجعت قدرتها الطبيعية على المشي والجري.

يذكر أنه خلال الشهر الماضي راجع قسم الطوارئ بالمستشفى 8793 مراجعاً, فيما بلغ عدد المنومين 1079 مريضاً.