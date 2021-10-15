يسير السوري عمر خربين بشكل مميز مع الوحدة الإماراتي، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري أبطال آسيا.

عمر خربين يتألق آسيويًا

وخاض عمر خربين 9 مباريات ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا، وظهر بشكل مميز، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف، ويطمح لمواصلة هز الشباك ضد النصر.

وخطف عمر خربين الأنظار في آخر 4 مباريات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، حيث ساهم في إحراز 4 أهداف، بعدما هز الشباك 3 مرات وقدم تمريرة حاسمة، كما تمكن من التسجيل في مواجهتين متتاليتين للمرة الأولى منذ عام 2017.

النصر ضد الوحدة

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الوحدة الإماراتي، مساء يوم غد السبت، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتُعتبر مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي غدًا، هي تكرار لمواجهتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي شهدت تفوق العالمي وخطفه بطاقة الصعود، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).