ظهر المنتخب السعودي الأولمبي بشكل مميز ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، ما رفع سقف طموحات الجماهير بحصد الأخضر للقب.

المنتخب السعودي يواجه الأردن بالنهائي:

ولعب المنتخب السعودي ضد العراق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الأردني في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعدما تمكن النشامى من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على سوريا بخماسية في نصف النهائي.

الجماهير تحلم بحصد الأخضر للقب:

وتفاعلت الجماهير مع تأهل الأخضر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” من خلال أكثر من هاشتاق، وتمنت تتويجه باللقب، وقال الإعلامي خالد الشنيف: “ألف مبروك لمنتخبنا السعودي تأهله لنهائي بطولة غرب آسيا فالنا الكأس بحول الله”.

وقال الصحافي سعد السبيعي: “هي أيام الأخضر الذهبية بحول الله.. الأولمبي يصل لنهائي غرب آسيا.. والأخضر الكبير يتألق في تصفيات المونديال .. الله يتمم يا رب ونفرح بكأس الأولمبي والثلاث النقاط الثمينة أمام الصين ودائمًا وأبدًا معاك”.

وكتب عبدالعزيز بن عبدالله: “ألف مبروووك الفوز لمنتخبنا السعودي الأولمبي وتأهله لنهائي بطولة غرب آسيا، وفالهم الذهب بإذن الله”، وقال عبدالله: “في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة منتخبنا وصل للنهائي بدون استقبال أي هدف سجلنا في ثلاث مباريات ستة أهداف .. بإذن الله تكمل بالحصول على اللقب”.