تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع فيديو نشرته إحدى المواطنات لغزال يتجول منفردًا في أحد الشوارع بحي الندى في الرياض.

غزال شارد:

وبدا في الفيديو الغزال وهو يبحث عن الكلأ في ساحة بوسط الحي، فيما أكدت ناشرة الفيديو أن الغزال يبدو أنه تائه، مطالبة الجهات المعنية بالإسراع لإنقاذه، لأنه بات في موقع قريب من الشارع العام.

وعلق حساب الحياة الفطرية على موقع تويتر على الفيديو بالقول: “نقدر اهتمامكم.. نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق، أو ورقم جوال للتواصل”.