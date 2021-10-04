قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، إن تزاحم تحليلات الأرصاد الجوية تربك المجتمع ولا تساعد الجهات المعنية على إيصال رسائلها، مؤكدًا أن نظام الأرصاد سيحد من هذه الظاهرة.

ورأس غلام اليوم لجنة الأزمات والكوارث للمركز بمقر إدارة توقعات الطقس والمناخ بجدة بهدف رفع الجاهزية للإدارات المختصة للتعامل مع الظواهر الجوية المحتملة، كما تابع مسار الحالة المطرية المحتملة على بعض مناطق المملكة جراء التأثير غير المباشر لإعصار شاهين ووجه بالتنسيق على مدار الساعة مع جميع القطاعات المعنية بالظواهر الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة.

توقعات الأرصاد الجوية اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها إلى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي إلى تدنٍ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وعلى منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، على الجزأين الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الأجزاء الشرقية.