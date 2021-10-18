أشاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالفترة الحالية في كرة القدم السعودية سواء المنتخب أو الأندية.

غوميز يشيد بالكرة السعودية

وأعرب غوميز عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه كرة القدم السعودية، وقال: “مباراة النصر والهلال مهمة بالنسبة إلينا خاصة أنها تُعد احتفالية للسعودية كون سيتواجد فريق في نهائي دوري أبطال آسيا 2021”.

وتابع غوميز تصريحاته قائلًا: “الكرة السعودية تعيش بفترة تميز بالفترة الماضية، تواجد فريقين مثل الهلال والنصر في نصف نهائي القارة، وصدارة المنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية.. هذا أمر إيجابي وجميل للكرة السعودية”.

قمة آسيوية في مرسول بارك

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على النصر في ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.

وفي السياق ذاته، وشدد مدرب الزعيم، البرتغالي ليوناردو جارديم على صعوبة مواجهة فريقه الهلال ضد النصر في دوري أبطال آسيا، مؤكدًا أنه بمثابة النهائي المبكر، ويمكن الاطلاع على تصريحاته عبر الرابط التالي (اضغط هنا).