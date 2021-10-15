يسعى الفرنسي بافيتيمبي غوميز لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال ضد بيرسبوليس

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم غد السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا كبيرًا ضد الأندية الإيرانية في جميع البطولات الآسيوية، حيث إنه خاض أمامهم 40 مواجهة، ويمكن الاطلاع على نتائج المباريات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غوميز يتألق آسيويًا

ويُمثل بافيتيمبي غوميز قوة هجومية كبيرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث إنه نجح في تسجيل 8 أهداف من آخر 18 هدفًا أحرزهم الزعيم في الأدوار الإقصائية.

وكان غوميز قد سجل هدفًا أمام الاستقلال الإيراني في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 15 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الأندية السعودية في البطولة القارية، ويطمح لمواصلة هز الشباك والاقتراب من الصدارة.

ويأتي سالم الدوسري في المركز الثاني بعد غوميز، بعدما أحرز 4 أهداف خلال الفترة ذاتها، ليكون الثنائي قوة كبيرة في خط هجوم الهلال، ولكن يفتقد الزعيم لسالم في مباراة بيرسبوليس بسبب الإصابة التي يُعاني منها.