خطف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الأنظار خلال مشاركته مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، وتطمح الجماهير لمواصلة تألقه ضد بيرسبوليس الإيراني.

الآسيوي يُشيد بدور غوميز مع الهلال

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بالمستوى المميز الذي يُقدمه المهاجم الفرنسي مع الهلال قبل مباراة بيرسبوليس الإيراني، يوم غد السبت، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.

وقال: “يواصل الفرنسي بافيتيمبي غوميز تشكيل علامة فارقة في نادي الهلال السعودي نظرًا لإمكاناته الفردية المميزة والمقومات الجسمانية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، حيث سجل اللاعب 4 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم”.

وتابع تقريره عن المهاجم الفرنسي قبل ربع نهائي دوري أبطال آسيا قائلًا: “وقد نجح غوميز في تسجيل خمسة أهداف لنادي الهلال في المباريات الأربع الأخيرة، مما يؤكد أنه يمر بفترة مميزة على الصعيد التهديفي”.

أبرز مهاجمي دوري الأبطال

وأضاف: “يعتبر المهاجم الفرنسي من أبرز المهاجمين حاليًا في دوري أبطال آسيا، لا سيما وأنه فاز بجائزة الهداف في نسخة العام 2019 وأفضل لاعب فيها حينما قاد فريقه الهلال للفوز بلقب البطولة بعد غياب طويل عن منصات التتويج”.

واختتم تقريره قائلًا: “ويعتبر أيضًا من بين أبرز الأسلحة التي يمتلكها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.. كما يشتهر غوميز بالاحتفال على طريقة الأسد عند تسجيل الأهداف، وهو الاحتفال الذي يضع البسمة على وجوه جماهير الهلال”.