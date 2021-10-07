حرص مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز على دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مباراته ضد اليابان اليوم.

غوميز يدعم الأخضر

ونشر المهاجم الفرنسي غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له وهو يحمل علم السعودية بصحبة عدد من لاعبي الهلال، وعلق قائلًا: “حظًا سعيدًا للصقور الخضراء.. كلنا نثق بكم”.

ودائمًا ما يقوم بافيتيمبي غوميز بدعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المباريات الهامة سواء عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بمساندته من المدرجات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة السعودية واليابان اليوم

ويستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، عند الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد الأخضر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر، ويطمح المنتخب السعودي لتحقيق العلامة الكاملة.