سيغيب عن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 3 لاعبين في مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبلة في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب ثلاثي الهلال

ولن يتواجد مع الزعيم كل من خليفة الدوسري وحمد اليامي وعبدالله الحمدان للمشاركة مع المنتخب الأولمبي السعودي استعدادًا لتصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة.

القمة تُقام على ملعب عبدالله الفيصل

المباراة ستُقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بعد نقلها من ملعب الجوهرة المشعة.

وقبل المباراة، يتواجد الزعيم في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بعد فوزه على الرائد، بينما يتواجد الأهلي بالمركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وكان الراقي واجه الاتفاق على ملعب عبدالله الفيصل ونجح في الفوز على فارس الدهناء برباعية دون رد في الجولة الثامنة بدوري المحترفين، وهو أول فوز يحققه الراقي في الموسم الحالي.