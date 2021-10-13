أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، فتح باب التسجيل أمام المتسابقين والفرق الراغبين في المشاركة بمنافسات رالي حائل الدولي 2021.

التسجيل في رالي حائل الدولي 2021

ومن المقرر أن يستمر التسجيل في منافسات سباق رالي حائل الدولي حتى يوم 26 نوفمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للسباق http://rallyhail.com/ .

ويعتبر رالي حائل الدولي هو الجولة السابعة والختامية لكأس العالم لراليات الكروس كانتري – الاتحاد الدولي للسيارات “فيا” لموسم 2021، ومن المقرر أن تستمر منافساته على مدار 4 أيام متواصلة خلال الفترة ما بين 6 و11 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان في شهر أغسطس الماضي عن تنظيم النسخة الجديدة من رالي حائل الدولي 2021، والذي سيشكّل تحديًا للسائقين وآلياتهم على حدٍّ سواء، ليجتازوا 4 مراحل ويعبروا مسارات صحراوية وتضاريس جغرافية قاسية في إمارة منطقة حائل، تصل مسافتها إلى نحو 1200 كلم.

الفيصل يؤكد أهمية الرالي

وقال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل: “استقطب رالي حائل الدولي العام الماضي ألمع الأسماء، وشهد منافسات ضارية في جميع فئاته”.

وتابع: “ومن هذا المنطلق، تنطوي جهودنا هذا العام على إعادة التأكيد على الأهمية التي يحظى بها الرالي، وتنظيم نسخة مميزة تواكب المكانة الرائدة للمملكة، وتجسّد رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتترجم الدعم غير المحدود من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وثقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، فيما نواصل رحلة التميّز في استضافة أكبر الفعاليات العالمية”.

وأضاف: “شارك في رالي حائل العام الماضي 107 متسابقين في مختلف الفئات، ونتطلع هذا العام إلى البناء على مكتسبات هذه التجربة الناجحة، خاصة مع انضمام فئة الشاحنات “تي 5″ هذا العام. فطموحاتنا كبيرة ونسعى إلى الارتقاء برياضة المحركات في المملكة نحو آفاق جديدة وتأكيد ريادتها في هذه الرياضة”.

5 فئات متنافسة

وتم فتح باب التسجيل لرالي حائل الدولي لمختلف المتنافسين على 5 فئات، وهي فئة السيارات “تي 1 وتي 2” وفئة المركبات الخفيفة “تي 3 وتي 4″، مع انضمام فئة الشاحنات “تي 5” إلى الرالي الدولي هذا العام، ومن المقرر أن تصل طواقم الفرق وعتادها إلى حائل مطلع شهر ديسمبر المُقبل، على أن تخضع الآليات المشاركة للفحص الفني والمعاينة التقنية.

ويُشرف على تنظيم الرالي لجنة متخصصة يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتضمّ في عضويتها نخبة من الكوادر السعودية من أصحاب الخبرات الواسعة في تنظيم مثل هذه الأحداث في المملكة.

ويقام رالي حائل الدولي 2021 بتنظيم وتعاون بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أمير منطقة حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل، وصاحب السُمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، نائب أمير منطقة حائل.

الجدير بالذكر أن الماتادور الإسباني كارلوس ساينز قد حلّق بالمركز الأول في فئة السيارات العام الماضي، فيما توّج السعودي عبد المجيد الخليفي بالمركز الأول في فئة الدراجات النارية رباعية العجلات “الكوادز”، وحل الفرنسي أدريان فان بيفِرِن في صدارة ترتيب فئة الدرّاجات النارية.