أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي بالمديرية العامة لـ الجوازات على رتبة “جندي”؛ للتعيين عليها في المديرية العامة للجوازات، وجوازات منطقة الرياض، وجوازات المنطقة الشرقية، وجوازات منطقة مكة المكرمة.

شروط وظائف الجوازات :

وبيّنت الإدارة أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، وتُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، ومن ولدت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين.

– أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.

– يجب أن تكون حاصلة على هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية.

– أن لا تكون متزوجةً من غير سعودي.

– أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حال كون الشهادة صادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– أن تجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

التقديم على وظائف المديرية العامة للجوازات:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم سيتاح خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت الموافق 10/ 3/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 15/ 3/ 1443هـ؛ وذلك من خلال من منظومة التوظيف أبشر (هنا).