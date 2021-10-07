أرسلت فرحة جماهير نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على أسهم النادي بنسبة 100%، رسالة تُفيد بأن تلك الجماهير متعطشة لتحقيق الإنجازات مع التعاقد مع لاعبين أقوياء على غرار ما فعله باريس سان جيرمان الفرنسي للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في أوروبا.

بماذا تفكر جماهير نيوكاسل ؟

وتأمل جماهير النادي الإنجليزي العريق في نجاح الاستثمار السعودي في ناديها، على غرار نجاح الاستثمار الإماراتي في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والاستثمار القطري في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

الجماهير تترقب نجاح التجربة على غرار السيتي وباريس

وعانت جماهير النادي الإنجليزي من سوء الإدارة الذي كلف النادي البعد عن المنافسة على البطولات خلال السنوات الماضية.

وكان النادي الإنجليزي أعلن في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر” عن انتقال 100% من أسهمه لـ ملكية صندوق الاستثمارات العامة.

وفي السياق ذاته، أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة على أن امتلاك الصندوق لأسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي شيء يُشعره بالفخر.

وقال الرميان: نسعد بالإعلان عن تملك النادي ونشكر الجماهير على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين.

وأضاف الرميان: فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد للنادي كأحد أشهر الأندية بكرة القدم الإنجليزية.

وتابع الرميان: نتوجه بالشكر لـكل من مايك آشلي على التزامه بعملية البيع إضافة للدوري الإنجليزي الممتاز على مساهمته في العملية التنظيمية والتي ساهمت بنجاح في إتمام هذه الصفقة.

يذكر أن الرميان سيكون رئيسًا غير تنفيذي للنادي الإنجليزي بعد الاستحواذ على أسهمه.