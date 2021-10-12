نجح فراس البريكان في تعزيز تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بهدف ثالث ضد نظيره الصيني في تصفيات كأس العالم 2022.

فراس البريكان يهز الشباك:

وبدأ الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد الصين بشكل سريع، حيث تمكن التنين من تقليص الفارق وهز شباك الأخضر، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وتمكن البديل فراس البريكان من تسجيل الهدف الثالث للأخضر عند الدقيقة 72، ليواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الضغط لإحراز مزيد من الأهداف.

الأخضر يتقدم في الشوط الأول:

وانتهى الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بتقدم الأخضر بهدفين دون رد سجلهما سامي النجعي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المونديالية، إلا أنه فوزه أو تعادله مع الصين يمنحه الانفراد بالصدارة، وذلك بعد خسارة أستراليا أمام اليابان اليوم.