أعلنت شركة “فرتيجلوب”، الثلاثاء، عن نيتها طرح حصة 13.8 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم فتح باب الاكتتاب، المتوقع أن يبدأ يوم 13 أكتوبر الجاري، أمام مواطني الإمارات ومقيميها والمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ويتيح الطرح المحتمل فرصة الاستثمار في إحدى أهم الشركات في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والأمونيا في العالم.

وتتمتع شركة “فرتيجلوب” بمميزات عديدة، منها سجلها القوي على صعيد العائدات وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية الحرة، مما يعزز إمكانية توزيعات الأرباح على المدى الطويل.