أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، عن طرح فرص متنوعة في مجالات الأنشطة التجارية والصناعية في مواقع مميزة بمكة المكرمة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزاور العاصمة المقدسة.

معامل الخرسانة:

وتضمَّنت الفرص الاستثمارية، إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع معامل الخرسانة والطوب جنوب مكة المكرمة، على مساحة 9.686 متراً مربعاً لمدة 20 سنة، وإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية بحي الشوقية، على مساحة 36.359 متراً مربعاً لمدة 10 سنوات، وإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير واستثمار أرصفة الطرق بحي الملك فهد – شارع الدكتور عبد القادر كوشك- على مساحة 3.994 متراً مربعاً ولمدة 10 سنوات.

واشترطت أمانة العاصمة المقدسة أحضار سجلٍ تجاريٍ ساري المفعول بنفس النشاط، وضماناً بنكياً بقيمة 25% من قيمة السنة الإيجارية الأولى صالحاً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح المظاريف، إضافةً إلى شروطٍ أُخرى ضِمن كُرّاسة الشروط الخاصة بالمنافسة.

تفاصيل:

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي فرص، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الرابط هنا، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شراؤها إلكترونياً ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب.