نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية صباح هذا اليوم الثلاثاء، حملةً تفتيشيةً على أسواق الماشية، للتأكد من التزامها في تنظيم السواق.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس إبراهيم شويمان الشويمان، أن ما يقوم به فرع الوزارة بالمنطقة والمكاتب التابعة له بالمحافظات، من جولات تفتيشية ومتابعة للأنشطة التجارية التي تخضع لرقابة الوزارة ومتابعتها، ما هو إلا امتداد لما تقوم به “البيئة” من جهود حثيثة للحرص تنظيم أسواق الماشية والقضاء على العشوائيات داخل السوق ، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للقضاء على التشوهات البصرية والمحافظة على صحة المواطن وسلامته.

وأكد الدكتور أحمد الياس استمرار الجولات الرقابية ، وتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته، مثمناً الجهود التي تقوم بها الفرق المختصة على مستوى المنطقة، بما يكفل حقوق الجميع.