أشاد مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأوزباكستاني فرهاد عبدالله، بأداء الحكم المحلي في ظل قوة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فرهاد عبدالله يشيد بالحكم السعودي:

وقال فرهاد عبدالله خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “سعيدين بالوضع الحالي للتحكيم وهناك بعض الأخطاء .. صعوبة التنقل بسبب كورونا يسبب مشاكل لاختيار حكام”.

وتابع مدير دائرة التحكيم تصريحاته قائلًا: “نظرتي إيجابية للحكم السعودي.. ولا أرى اختلاف كبير مع الأجانب، خاصة أن الدوري السعودي من أقوى البطولات وليس سهل التحكيم به”.

وأضاف فرهاد عبدالله: “لدينا حكام جيدين وهناك من يستغرق ثواني لمراجعة الـVAR وبعضهم يستغرق 5 دقائق.. وهناك حكام أجانب يخطئون ولا أحد يتحدث”.

واختتم عبدالله تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: “ولو أخطأ الحكم السعودي سيكون النقاش طويلًا.. ولكن عندما يخطئ الحكم الأجنبي فلن نقبله بالجولة المقبلة”.

الهلال والباطن يُعانيان من أخطاء التحكيم:

على الجانب الآخر، يُعد الهلال والباطن أكثر الأندية معاناة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).