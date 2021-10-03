تمكّن فريق إنجاز للبحث والإنقاذ، من العثور على 8 أشخاص مفقودين، من بينهم 3 متوفين و4 بصحة جيدة، وشخص مجهول المصير في عدة أماكن مختلفة بالمملكة، وذلك خلال الشهر الماضي.

وقال إنه عثر على مفقود يُدعى سعد ضمن نطاق منطقة الرياض، بصحة جيدة، بعد أن تلقى اتصالاً منه يفيد بأن مركبته علقت في الرمال دون قدرته على تحديد موقعه، وعُثر على مفقود يستقل مركبة من نوع لاند كروزر كانت عالقة بالرمال، قريبة من الدهناء الكناسية التابعة لمنطقة الرياض، كما عُثر على شخص مفقود وهو بصحة جيدة بالقرب من عذقاء بمنطقة الجوف يستقل مركبة باترول.

وأضاف أنه تمكن من العثور على مفقود علقت سيارته في الرمال بحفر الباطن، بعد أن انقطع الاتصال به، وهو بصحة جيدة، كما عثر على مفقود القرارة التابعة لمحافظة حلبان متوفى حيث علقت سيارته نوع هايلكس بالرمال وانقطع الاتصال به، فيما عثر على شخص مفقود بالقرب من قبة التابعة لمنطقة القصيم وهو بصحة جيدة.

وتابع أنه عثر على شخص مفقود في المقناة بمنطقة حائل متوفى، بعد أن تلقى بلاغاً يُفيد بانقطاع الاتصال به، مؤكداً أنه سيقوم بعدة جولات للبحث عن مفقود العمارية التابعة لمنطقة الرياض، والذي ورد بلاغ بخروجه مترجلاً على قدميه وفقد الاتصال به في منطقة صحراوية.