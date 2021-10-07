ينتظر النجم فهد المولد رقمًا مميزًا في حال مشاركته مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مساء اليوم الخميس.

فهد المولد يُعادل مشاركات التمياط

وشارك النجم فهد المولد في 63 مباراة دولية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة اليابان، ويسعى للمشاركة اليوم والمساهمة في حصد الأخضر لثلاث نقاط هامة.

وسيصل فهد المولد إلى مباراته الـ64 مع الأخضر، ليُعادل رقم نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال السابق، نواف التمياط، ويُعزز تواجده بقائمة الأكثر مشاركة.

ويسعى فهد المولد لاستعادة بريقه والتألق مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مباراة اليابان اليوم في تصفيات كأس العالم، خاصة أنه دائم التألق على ملعب الجوهرة المشعة، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة السعودية واليابان اليوم

وتُقام مباراة السعودية واليابان، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة اليوم، يحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر، ويطمح الأخضر لتحقيق فوزه الثالث على التوالي.