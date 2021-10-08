استعرض وكيل وزارة الخارجية، تميم الدوسري، فوائد تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية.

وكيل وزارة الخارجية #السعودية تميم الدوسري: تطبيق "التسجيل الذاتي" يمكن الحجاج والمعتمرين من الحصول على التأشيرات عبر الهواتف الذكية#العربية pic.twitter.com/0yuTlPIWou — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 8, 2021

هدف التطبيق:

وأكد الدوسري، خلال تصريحات له إلى قناة العربية، أن التطبيق يهدف إلى التسهيل على الحجاج والمعتمرين ويمكنهم من تسجيل خصائصهم الحيوية ذاتيًّا دون الحاجة إلى الذهاب إلى سفارات المملكة أو مراكز التأشيرات بالدول، مشيرًا إلى أنه يخدم في مرحلته الأولى نحو 10 ملايين حاج ومعتمر تصل إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030.

أول دولة:

وتابع أن المملكة هي الدولة الأولى التي اعتمدت هذا التطبيق، وبموجبه سيتم تسجيل كل ما يخص الخصائص الحيوية للجسم، سواء بصمة العين أو اليد أو الوجه، ثم يستكمل بعدها عملية إصدار تأشيرات العمرة أو الحج.