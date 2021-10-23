وجهت وزارة الصحة نصيحة للنساء الحوامل، اللائي حصلن على جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، مشددة على أهمية الحصول على الجرعة الثانية.

أهمية الجرعة الثانية:

وأوضحت عبر حساب “عش بصحة” التابع للوزارة، أن أهمية حصول النساء الحوامل على الجرعة الثانية تكمن في عدة أسباب منها، أن اللقاح آمن على الحامل والجنين وفقًا لجميع الدراسات والتوصيات العلمية المرجعية.

منع المضاعفات:

وتابعت أن أهمية الجرعة الثانية يرجع كذلك لمنع حدوث المخاطر والمضاعفات الخطيرة بنسبة تصل إلى 90% مما يساهم في حماية الأم والجنين، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية خصوصًا في المتحورات مثل متحور دلتا.