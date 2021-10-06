أعلن نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع الكرواتي قوران فوسيفتش للاستفادة من خبراته أكثر من منصب.

فوسيفتش رئيسًا للكشافين:

ووقعت الإدارة النصراوية عقدًا مع مساعد المدير الرياضي السابق في برشلونة الإسباني، الكرواتي قوران فوسيفتش ليتولى مهمة رئيس الكشافين في العالمي، ومنسقًا فنيًّا لفرق كرة القدم بكافة فئاتها.

ويملك فوسيفتش خبرة كبيرة، ما دفع إدارة نادي النصر للاستعانة به، حيث إنه عمل كشاف في نادي برشلونة لأوروبا الشرقية خلال الفترة من 2004 وحتى 2006، رئيس كشافي منتخب كرواتيا من عام 2006 وحتى 2012.

وتولى فوسيفتش منصب مدير أكاديمية نادي هايدوك الكرواتي عام 2010، وشغل منصب المدير الرياضي للنادي ذاته خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، قبل أن يعمل كمساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني من 2017 وحتى عام 2020.

النصر هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 12 نقطة بعد فوزه على أبها في الجولة الماضية، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنه يملك مباراة مؤجلة.

وبدأ المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل رسمي، مساء الاثنين، حيث قاد المران الجماعي واجتمع مع اللاعبين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).