أعلنت فيديكس إكسبريس، شركة النقل السريع الأكبر عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX)، عن توسيع حضورها في المنطقة من خلال تقديم خدماتها بشكل مباشر في المملكة بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي الدولية في البلاد.

استثمار كبير:

وبالتزامن مع هذا الإعلان، ستقوم فيديكس إكسبريس باستثمار أكثر من 1.5 مليار ريال أي ما يعادل 400 مليون دولار أمريكي خلال العشر سنوات القادمة في تطوير عمليات الشركة وبنيتها التحتية وتمكين المواهب الشابة. وتؤكد هذه الخطوة على التزام فيديكس إكسبريس بدعم النمو الاقتصادي غير النفطي للبلاد، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج “تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية” الذي يهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال سعودي أي ما يعادل 266 مليار دولار أمريكي.

فيديكس إكسبريس:

تجدر الإشارة إلى أن فيديكس إكسبريس، قد عملت منذ عام 1994 على تسهيل التجارة في المملكة من خلال توفير خدمات وحلول دولية للعملاء عبر مزودي الخدمات المحليين بما فيهم شركة صاب إكسبريس. وسيساعد وجود الشركة بشكل مباشر الشركات المحلية والعملاء على تسهيل عملياتها التجارية، وتقديم تغطية دولية واسعة النطاق من وإلى أكثر من 220 دولة ومنطقة مختلفة.

وفي إطار تعليقه على هذه الخطوة، قال جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس للشرق الأوسط وَشبه القارة الهندية وأفريقيا: “سيستطيع عملاؤنا الاستفادة من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية من أدوات وحلول فيديكس الرقمية ومجموعة واسعة من الخدمات إلى جانب ذلك ستصبح الشركات في المملكة قادرة على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة وشريحة أكبر من العملاء في جميع أنحاء العالم، ما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 لجهة تنويع الاقتصاد الوطني”.

دعم الاقتصاد:

وتابع ميوز: “بالإضافة إلى التزامنا بدعم الاقتصاد السعودي، فإننا نتطلّع إلى أداء دور أساسي في تطوير بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تشكل أساس الاقتصاد المحلي، وتمثل ما نسبته 99٪ من القطاع الخاص”.

وستواصل فيديكس إكسبريس التعاون بشكل وثيق مع صاب إكسبريس لتسهيل خدمات الاستلام والتسليم والتخليص الجمركي في جميع أنحاء البلاد.

بدوره، قال الشيخ صلاح البلوي، رئيس مجلس إدارة صاب إكسبريس: “يسعدنا أن نواصل دعم فيديكس إكسبريس في مسيرة نموها في المملكة، والتعاون معها لتحقيق دور فاعل في تطوير البنية التحتية اللوجستية، بما يتماشى مع الجهود الاستراتيجية الرامية إلى التنويع الاقتصادي إذ يعتبر قطاع الخدمات اللوجستية مساهما حيويًا في خلق فرص العمل والاستثمار والنمو الاقتصادي العام في المملكة”.

يذكر أن المملكة وبموجب رؤيتها لِلعام 2030، تلتزم بزيادة إجمالي طاقتها للشحن الجوي. وستدعم فيديكس المتطلبات التجارية لقطاعات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والطاقة والطيران والسيارات والبتروكيماويات في البلاد مستفيدة من خبرتها التي تمتد لأكثر من 50 عامًا والخدمات المتخصصة، والحلول التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها.