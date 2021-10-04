أكدت وسائل إعلام أمريكية أن فيسبوك أرسل فريقًا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويًّا.

تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام:

وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، الاثنين، بتعطل خدمات منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام للتواصل الاجتماعي.