أكدت وسائل إعلام أمريكية أن فيسبوك أرسل فريقًا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويًّا.
تعطل فيسبوك وواتساب وإنستجرام:
وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، الاثنين، بتعطل خدمات منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام للتواصل الاجتماعي.
أكدت وسائل إعلام أمريكية أن فيسبوك أرسل فريقًا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمه يدويًّا.
وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، الاثنين، بتعطل خدمات منصات فيسبوك وواتساب وإنستجرام للتواصل الاجتماعي.
وأشار موقع داون ديتيكتور، المتخصص في تتبع أعطال المواقع، إلى توقف الخدمة بالمنصات، كما أنه تلقى أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.
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