أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أهمية دور هذه الألعاب في المنافسة بالسوق العالمي وتطويره .

إقبال كبير:

وأكد سموه خلال زيارته اليوم لمهرجان “RUSH” إحدى فعاليات موسم الرياض 2021 ، أن الإقبال على المهرجان يعكس مدى الطلب الكبير على الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، وقدوم جولة الرياضات الإلكترونية العالمية للمملكة عبر الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية جذب معه أفضل المنافسين في رياضة ببجي “PUBG” الإلكترونية، مما يدل على مدى نضج وقوة مجتمع وسوق الرياضات الإلكترونية في المملكة، وقدرتها على أن تصبح في قادم الأيام واجهة العالم للرياضات الإلكترونية.

ووجه الأمير فيصل بن بندر رسالته للمبتدئين والهواة في مجال الرياضة الإلكترونية بأن ما يمارسونه من هوايات وشغف بالألعاب والرياضات يمكن استثماره لخلق فرص حقيقية ومسيرة مهنية رياضية ناجحة في هذا المجال، مشدداً على أهمية الممارسة السليمة، ليكون النجاح حليفهم في البطولات العالمية والمحلية.

مفاهيم جديدة:

وأكد سمو رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أهمية الدور الذي تؤديه الفعاليات المنظمة، من خلال جمعها العديد من هواة الألعاب المحترفين والشغوفين بالرياضات الإلكترونية.

ويؤسس مهرجان “RUSH” لمفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض العالمية، وتنظيمها بصورة ترفيهية متميزة، وتلبية شغف وهواية شريحة مجتمعية واسعة، إضافة إلى منح المهتمين فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وفقًا لأهداف والتزامات موسم الرياض في تنظيم الفعاليات ذات الاهتمام الواسع، وتوفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليميًّا وعالميًّا.

ويتميز مهرجان “RUSH” بإتاحة الوصول إلى أحدث التقنيات العالمية في مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو، مما يلبي حاجة شريحة كبيرة من المجتمع، إضافةً إلى منح الزوار فرصة لقاء أشهر اللاعبين على المستويين المحلي والدولي.