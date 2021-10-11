ألمح اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على أنه نادم بسبب عدم قبول عرض نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فينالدوم يُلمح بندمه

وكان برشلونة سعى لضم اللاعب الهولندي بعد مغادرته لنادي ليفربول الإنجليزي، لكن اللاعب فضل الانتقال لنادي باريس سان جيرمان.

وتحدث لاعب ليفربول السابق لـ قناة NOS الهولندية: ” لست سعيدًا في باريس سان جيرمان بنسبة 100% لأنني كنت أتوقع المشاركة بنسبة كبيرة في الفريق”.

وكان اللاعب الهولندي صاحب الـ31 عامًا انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 10 يونيو الماضي لمدة 3 سنوات كصفقة انتقال حر قادمًا من فريق ليفربول.

جماهير برشلونة سعيدة !

وجاءت سعادة جماهير برشلونة، بفشل صفقة اللاعب الهولندي حيث توجهوا ضده بالانتقادات بسبب مماطلته مع برشلونة واشتراطه على إدارة خوان لابورتا الحصول على مبلغ مالي كبير، خاصة أن الظروف المالية لنادي برشلونة لا تسمح له بتقديم راتب سنوي كبير لأي صفقة يتعاقد معها.

وأشارت صحيفة ” موندو ديبورتيفو” الإسبانية في وقت سابق، إلى أن نجم ليفربول السابق فينالدوم، فضل الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان، بسبب الراتب الخيالي الذي سيحصل عليه من الفريق الفرنسي.