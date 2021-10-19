أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام قائد مركبة من نوع هايلوكس بصدم مركبة أخرى سيدان، بشكل متعمد، حيث عاد بمركبته للخلف وصدمها بقوة عدة مرات على طريق عام.

صدم عمد وأضرار جسيمة

ووثق المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، قيام قائد الـ”الهايلوكس” وهو يتقدم للأمام ثم يرجع لصدم المركبة المتوقفة خلفه بشكل متكرر مما تسبب في أضرار جسيمة بالسيارة الأخرى.

مطالبات بضبط قائد الهايلوكس

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية القبض على قائد الهايلوكس واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية.