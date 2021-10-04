اتخذ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قرارًا بشأن اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل منتظم مع أنديتهم مؤخرًا بسبب الإصابة.

إصابة سلمان الفرج والعمري تجعل رينارد يتريث

وكان سلمان الفرج غاب عن المشاركة مع نادي الهلال ضد الشباب في الجولة السادسة دوريًا، وعاد للمشاركة في مباراة الحزم، كذلك عانى النصر مؤخرًا من إصابة عضلية لمدافعه عبدالإله العمري.

وسيقرر المدرب رينارد نظرًا لأهمية مباراة اليابان، عدم إشراك أي لاعب يعاني من آثار لإصابة سابقة أو لم يصل بعد للجاهزية الكاملة، نظرًا لأهمية مباراة اليابان، وضرورة تحقيق الأخضر للفوز للوصول إلى النقطة التاسعة لصدارة مجموعته مع انتظار تعثر أستراليا في الجولة الثالثة.

وكان المنتخب السعودي هزم منتخبي فيتنام وعُمان في أول جولتين من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 ليحقق ست نقاط ويتشارك صدارة المجموعة مع المنتخب الأسترالي.

وسيفقد الأخضر في مباراة اليابان كلًا من سالم الدوسري وعبدالله عطيف ومحمد البريك للإصابة، حيث أُصيب عطيف في مباراة السعودية وفيتنام، وخرج من اللقاء من شوطه الأول، بينما أُصيب الدوسري والبريك أثناء تواجد كل منهما مع الهلال.

رقم جيد لـ مدرب الأخضر أمام منتخبات شرق آسيا

ونجح رينارد في تحقيق انتصارين من أصل 3 مباريات أمام منتخبات شرق آسيا، حيث لعب مرتين ضد كوريا الجنوبية حينما كان مدربًا لـ منتخب زامبيا وفاز في واحدة وخسر مباراة.

وتقابل للمرة الثالثة ضد كوريا الجنوبية مع منتخب المغرب، وفاز وقتها منتخب المغرب بثلاثية لهدف.