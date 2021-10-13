سرد مواطن قصة نجاحه بداية من العمل لسائق أجرة حتى وصل إلى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات العالمية، وذلك مع بداية الغزو العراقي للكويت.

محمد الطائفي يحكي سبب انتقاله من سائق أجرة الى رئيس تنفيذي في شركة عالمية#الدنيا_علمتني#MBC1 اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP

https://t.co/95sWc6NAti pic.twitter.com/OobJRy87g3 — MBC1 (@mbc1) October 12, 2021

قصة نجاح:

وأكد محمد الطائفي خلال برنامج علمتني الحياة المذاع على قناة MBC1، أنه شارك في قوات التحالف من أجل تحرير الكويت في بداية التسعينيات من القرن الماضي، موضحاً أنه عمل في القطاع المدني ضمن قوات التحالف.

وتابع الطائفي أنه كان يستوقف السيارات بالطريق لتوصيله لمقر عمله لقلة المال معه، وبعد فترة وجيزة اشترى سيارة صغيرة وعمل بها سائق أجرة وفي مجال التوصيل بعد فراغه من دوامه، مشيراً إلى أنه أثناء سيره في أحد الطرق تعطلت سيارته، ليتصادف بشخص ساعده في تغيير مجرى حياته.

مقابلة شخصية:

ولفت إلى أنه طلب من هذا الشخص فرصة عمل، فقدمه إلى الشركة التي يعمل بها على الفور، موضحاً أنه أجرى المقابلة الشخصية وتفاجأ بقيمة راتبه في الشركة الجديدة الذي يبلغ 5 أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه إبان حرب الخليج، مشيراً إلى أنه كان يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً دون كلل أو ملل.