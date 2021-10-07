أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مطار أبها.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عملًا تخريبيًا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

بيان التحالف بشأن مطار أبها

وكان تحالف دعم الشرعة في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن وقوع إصابات طفيفة لأربعة من العاملين بمطار أبها الدولي، وتهشم الزجاج لبعض الواجهات وأضاف التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب.

وأكد التحالف على اتخاذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.