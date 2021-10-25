تبدأ الاثنين المقبل ،فعاليات معرض المجوهرات الفريدة 2021، وهو أكبر معرض للمجوهرات في الشرق الأوسط، وثاني فعالية تُقام في واجهة الرياض بعد مهرجان “RUSH” .

ويستمر المعرض حتى 6 نوفمبر، مستقطبًا جميع المهتمين بالمجوهرات من فئة خاصة من الزوار، يتمثلون في العائلات الملكية وكبار الشخصيات، والمستثمرين من التجار المحليين والباحثين عن القطع النادرة من عشاق المجوهرات الفريدة والساعات النادرة.

معرض صالون المجوهرات:

وتنطلق أهمية معرض صالون المجوهرات 2021 من كونه الأكبر مساحةً من بين أهم معارض المجوهرات في العالم، وتشارك في المعرض أكثر من 16 دولة، وتتدرّج القطاعات المشاركة في المعرض من فئة المقتنيات الثمينة، وفئة الساعات الفاخرة والنادرة إلى فئات تجار الألماس الخام والأحجار الكريمة، وتجار التجزئة للذهب والمقتنيات الثمينة، وتجار الجملة للذهب والمجوهرات.

ويركز المعرض في أهدافه على تمكين المرأة السعودية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى تغيير واجهة صناعة المجوهرات الفريدة في المملكة، عبر جمع الصاغة المهمين في السوقين المحلي والعالمي في منصة واحدة لعرض القطع المميزة والفاخرة.