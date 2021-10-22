يستضيف ملعب عبدالله الفيصل قمة نارية بين الاتحاد والشباب مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العميد يسعى لثاني فوز له على ملعب عبدالله الفيصل:

ويسعى العميد بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، للانفراد بصدارة دوري المحترفين والوصول للنقطة رقم 20، بينما يرغب الشباب في الفوز والوصول للنقطة رقم 15 والمنافسة على المربع الذهبي دوريًّا.

ويأمل الاتحاد في تحقيق ثاني فوز له على ملعب عبدالله الفيصل في الموسم الحالي، بعد الفوز على الأهلي في ديربي جدة بثنائية دون رد.

نتائج الاتحاد والشباب بالجولة الثامنة:

وكان الاتحاد تعادل مع فريق ضمك بالجولة الثامنة، بينما فاز الشباب على نادي الباطن.

ويملك البرازيلي شاموسكا مدرب الشباب سجلًا مميزًا أمام الاتحاد خلال فترة تدريبه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، حيث تواجها 6 مرات على مدار 3 مواسم، وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

وفاز الفيصلي بقيادة شاموسكا على الاتحاد في أول مباراة جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة بنتيجة 2/ 1، قبل أن يتغلب عليه في الدور الثاني بنتيجة 3/ 2 في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي الموسم التالي، فاز الفيصلي ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وتعادلا في المباراتين التاليتين بنتيجة 1/ 1، قبل أن يفوز عنابي سدير بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع.