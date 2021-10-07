أشار الكاتب والأديب العراقي الدكتور علي الثويني الأستاذ بجامعة الملك سعود إلى أن معرض الرياض للكتاب تظاهرة ثقافية ينتج عنها دائمًا تلاقح الأفكار، مؤكدًا أن الثقافة العربية هي الوحيدة التي لم تتبدل منذ خمسة آلاف سنة وهذا استثناء لا نجده بأي ثقافة أخرى.

الثقافة العربية واحدة

وقال الثويني: لم أجد بيئة مناسبة لطرح الكثير من الأفكار التي تتعلق بالوحدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق إلا هنا، أي في المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى الاهتمام والتحضير النفسي والارتقاء بالوعي الإنساني والبعد التاريخي والتراثي، والتقدم بمستويات التفكير.

وختم بقوله: “الهوية العربية هي التي تجمعنا، وجميعنا مؤتمنين على هذه الهوية واللغة، وموكلين بهذا المشروع الثقافي الذي لن ينتهي إلا بانتهاء البشرية”.

جناح العراق ضيف الشرف

وكان وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قد زار معرض الرياض الدولي للكتاب وتفقد جناح العراق ضيف الشرف لهذا العام.

وأكد الدكتور القصبي في معرض حديثه للمثقفين والإعلاميين العراقيين المشاركين في المعرض، عمق العلاقات التاريخية بين المملكة والعراق على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعدًا عميقًا من التشارك المعرفي.

وقال:” العراق هي دولة الحضارة والتاريخ وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الأخوة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية “.