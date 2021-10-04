يسير البيروفي كريستيان كويفا بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كريستيان كويفا الأكثر صناعة للفرص:

ويُعد كريستيان كويفا أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صناعة للفرص بعد نهاية منافسات الجولة السابعة، حيث قام بصناعة بـ24 فرصة مع الفتح.

ويحتل يوسف الجبلي المركز الثاني بالقائمة بعدما قام بـ20 تمريرة مع الباطن، ثم نجم نادي الشباب، إيفر بانيغا ونجم فريق أبها، التونسي سعد بقير، حيث صنع كل منهما بـ18 تمريرة، وبفارق تمريرة واحدة عن إيغور كورونادو “الاتحاد” وأحمد الزين “الرائد”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتن عن ضمك، ثم النصر برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الهلال.

ويحتل الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيحاء، ثم الفتح، الشباب، الفيصلي والحزم برصيد 9 نقاط، لكل منهما.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتفاق، ثم الباطن برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن الأهلي، يليه أبها برصيد 4 نقاط، ويتذيل التعاون الترتيب بـ3 نقاط.