حصدت كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع (الاعتماد المؤسسي المشروط ) 2021م حيث منحتها هيئة التقويم والتعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وذلك خلال الربع الثالث من العام 2021م .

رفع جودة التعليم

ويأتي هذا الانجاز ضمن سعي الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بينبع في رفع جودة التعليم وكفاءته لأعلى المستويات العالمية ، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م ، من خلال الوفاء بمعايير الاعتماد التي وضعتها هيئة التقويم والتعليم والتدريب .

تحسين ترتيب الجامعات

الجدير بالذكر أن الاعتماد المؤسسي والأكاديمي يعد أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء والمخرجات ، ورفع الكفاءة والفاعلية ، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم على المستوى المحلي والدولي ، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة والمؤسسات التعليمية على المستوى العالمي ، ويعد المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ( اعتماد ) أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتقويمها واعتمادها من خلال نظام وإجراءات موضوعية ذات شفافية ودقة تعزز مكانة مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.