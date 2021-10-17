نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” كواليس الفوز على فريق بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تعليق حساب الهلال على الفوز بثلاثية

وعلق حساب الزعيم على مقطع الفيديو قائلًا: ” عفوًا بيرسبوليس، هنا الهلال”.

ملخص المباراة

وكان الزعيم أنهى الشوط الأول من مباراة بيرسبوليس متقدمًا بهدف دون رد، تقدم الزعيم بهدف عبر نجمه سالم الدوسري في الدقيقة الـ27 بعد تصويبة قوية، لم يتمكن حارس بيرسبوليس من صدها.

وفي الشوط الثاني كشر الزعيم عن أنيابه هجوميًّا ليضيف الهدف الثاني عبر الفرنسي جوميز في الدقيقة الخمسين.

وفي ظل تراجع فريق بيرسبوليس، تمكن اللاعب جوميز من إضافة ثاني أهدافه والثالث للزعيم في الدقيقة السبعين.

وحقق الزعيم فوزًا كبيرًا بثلاثية دون رد، ليواجه مواطنه نادي النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا المتأهل سلفًا على حساب نادي الوحدة الإماراتي بخماسية مقابل هدف.

وكانت مباراة الزعيم وبيرسبوليس أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.