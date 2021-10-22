دعا موسم الرياض لحجز التذاكر للاشتراك في منافسات منطقة كومبات فيلد، والاستمتاع بالفعاليات الحربية والقتالية.

وقال موسم الرياض في تغريدة عبر “تيوتر”: “الميدان ميدانك في منطقة كومبات فيلد، جهِّز نفسك تعيش تجربة مختلفة تتحدى فيها أصدقاءك بمختلف الفعاليات القتالية والحربية”.

وأضاف حساب موسم الرياض أنه يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط التالي :

http://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/737/combat-field/aac91a5848ce4e08a3f4

مهرجان ترفيهي عالمي

يذكر أن موسم الرياض، هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.