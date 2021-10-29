خرج اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، عن صمته، كاشفًا سبب غضبه أثناء استبداله في مباراة الأهلي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق بالجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بماذا علق كويلار ؟

وتحدث لاعب الهلال قائلًا بعد المباراة: “لم أغضب بسبب استبدالي، لكنني غضبت بسبب هدف تعادل الأهلي”.

وشارك اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الـ75 من عمر المباراة بدلًا من اللاعب الكولومبي، لكن الأخير خرج وضرب دكة بدلاء لاعبي الهلال بيديه بعد استبداله اعتراضًا على قرار المدرب ليوناردو جارديم.

يذكر أن مشجعي الأهلي انتقدوا الحكم السعودي محمد الهويش، بسبب عدم طرده للاعب كويلار بعد أن ضرب اللاعب عبدالرحمن غريب في الشوط الأول من عمر المباراة.

التعادل يحسم القمة:

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.