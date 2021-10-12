رصد تقرير بثته قناة “الإخبارية” التحديات التي واجهت تعليم البنات في عهد الملك سعود، وكيف جرى تجاوزها بفضل جهود القيادة في السعودية، حيث كانت هناك جملة متداولة بين المجتمع في هذه الفترة ألا وهي “لا تطيح علينا السماء”.

قرار الملك سعود

وبعد أن قرر الملك سعود فتح مدرسة لتعليم البنات، اتجه في ذلك الحين وفد من الأهالي لمقابلة الملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله – لإلغاء قرار تعليم البنات فكان الرد الحكيم: “فتح المدارس للفتيات أمر من جلالة الملك سعود. والذي لا يرغب في إلحاق بناته بالمدرسة فله الحرية في ذلك”.

من جهته قال ‏الباحث في تاريخ التعليم عبداللطيف المهيني: “كان المجتمع في ذلك الوقت لا يتقبل خروج الفتاة من المنزل، ولا يتقبل أن تتعلم في مكان آخر بسبب تصورهم أن هذا إفساد للمجتمع النسوي”.

وأضاف: ”كانوا يدعون بألا تسقط السماء على الأرض خشية مما تريد الدولة إقراره، وهو السماح بتعليم البنات.”