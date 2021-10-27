كشفت تقارير إعلامية عن تواصل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مع إدارة نادي الحزم، وذلك تعليقًا على تغريدات رئيس النادي سلمان المالك.

عبدالرحمن الحميدي :

مصادر #برنامج_شوت لجنة الحكام تواصلت مع إدارة #الحزم بعد تغريدة سلمان المالك وتم الحديث معهم وبأن اذا كان لديهم مشاكل نحن على أتم الاستعداد على الاجتماع معكم.@A_AlHameedi⁩ pic.twitter.com/1XvR8JsXcy

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) October 27, 2021

ماذا قال رئيس الحزم ؟

وكان سلمان المالك رئيس النادي علق على زيارة لجنة الحكام لنادي الاتحاد قبل مباراة الفريقين اليوم في الدوري السعودي قائلًا: “أتمنى ألّا تشكل زيارة رئيس لجنة الحكام لنادي الاتحاد ضغطًا غير مباشر على حكام مباراة الحزم والاتحاد وتجعلهم مترددين بإعطاء الحزم حقه إن وجد أو مجاملة طرف على حساب طرف”.

رد فعل لجنة الحكام:

وتابع المالك عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما أستغرب مبدأ الزيارة من الأساس لأي نادٍ وإن حصلت تكون مجدولة مسبقًا ولكل الأندية أو في فترات التوقف وليس لنادٍ محدد يصدر بيان وبعد يومين تزوره اللجنة لتبرر واليوم عنده مباراة”.

برنامج “شوت” المذاع على قناة SSC ذكر أن لجنة الحكام تواصلت مع إدارة حزم الصمود وأخبرتهم بأنه إذا كان هناك مشاكل فلجنة الحكام على استعداد للاجتماع معهم.

وأضاف البرنامج الذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن الحميدي أن إدارة حزم الصمود لم تعترض على اجتماع لجنة الحكام في نادي الاتحاد بل اعترضت على التوقيت؛ لأن ذلك قد يضغط بشكل غير مباشر على الحكام في مباراة اليوم.