أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، تفاصيل الاحتفال في عسير بمناسبة عفو أحد المواطنين عن قاتل ابنه في عسير، بعدما بادر بالذهاب إلى منزل والدة الجاني وأبلغها بالتنازل لوجه الله.

العفو عن الجاني لوجه الله

وعلق مغرد على المقطع المتداول بقوله “رفع البيضاء للأخ يحيى الشوقبي صاحب العفو عن قاتل ابنه لوجه الله حيث اتجه إلى منزل أم الجاني وأعلن العفو لوجه الله فلا تحرموه الدعاء”.

تأثر الشوقبي لمرض والدة الجاني

وكان المواطن الشوقبي قد أكد في فيديو متداول أنه قرر العفو عن القاتل دون توصية أو وساطة من أحد، مشيراً إلى أنه ذهب بنفسه لمنزل والدة قاتل ابنه “أم خالد” وتأثر لحالها بسبب مرضها الشديد وأخبرها بأنه قرر العفو عن ابنها، وتنازل “عند الشيخ”، مبيناً أن إخوانه لم يعلموا بالأمر وأن ما فعله لوجه الله.