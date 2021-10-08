وثق مقطع فيديو لحطة انهيار عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق في إحدى مدن جورجيا ما تسبب في دفن عشرات الأشخاص والسيارات تحت الأنقاض.

وقالت وكالة باتوميليبي المحلية للأنباء، إن انهيار جزء من مبنى سكني في وسط مدينة باتومي الجورجية الواقعة على شاطئ البحر الأسود، أسفر عن وقوع إصابات.

رفع أنقاض المبنى المنهار في جورجيا

وفي وقت لاحق قالت قناة “بيرفيلي” التلفزيونية، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال فتى قاصر ورجل، من تحت أنقاض مبنى سكني منهار في باتومي بجورجيا، وتم نقلهما إلى المستشفى.

ووفقًا للقناة التلفزيونية، تم العثور على رجل آخر مصاب بجروح طفيفة، وأضافت القناة : “وقعت تحت أنقاض المبنى، حوالي عشر سيارات”.