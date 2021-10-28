وثق مقطع فيديو متداول لحظة جريان سيول البهيتة شمال شرق منطقة مكة المكرمة بعد الأمطار التي هطلت اليوم الخميس.

سيول البهيتة شمال شرق مكة المكرمة الآن

تصوير العضو سمير الزهراني@samer14111411 pic.twitter.com/6tbVuams6K — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) October 28, 2021

وأظهر المقطع تدفق المياه التي ملأت مجاري السيول والأودية فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

طقس مكة المكرمة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على بعض محافظات منطقة مكة من بينها الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.